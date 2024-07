Offerte voli da Catania: prezzi a partire da 14 euro con Wizz Air

Continua la promozione di voli da Catania da parte di Wizz Air. La compagnia offre tariffe convenienti per varie destinazioni in Italia e in Europa, non solo per l’estate ma anche per altre stagioni dell’anno. I membri del Wizz Air discount club possono godere di ulteriori vantaggi. Tutti i dettagli dei prezzi disponibili nelle immagini. L’importante è prenotare nei giorni in offerta indicati dalla compagnia aerea.

Offerte voli Catania: i prezzi sotto i 20 euro

Tra le destinazioni Europee per i mesi estivi: Sofia, con offerte durante il mese di Agosto, Monaco, offerte nel mese di Settembre. Immancabili offerte anche per i mesi successivi all’estate. Tra le più convenienti: Tirana, che per tutto il mesi di novembre si potrà raggiungere con soli 14 euro. Di seguito le destinazioni con i relativi prezzi.

Offerte voli Catania: prezzi sopra i 20 euro

Alziamo un po’ la quota dell’importo, ma ci manteniamo sempre bassi. I prezzi non saliranno mai sopra i 30 euro. Nei mesi estivi si potrà volare a Budapest, Londra con poco più di 20 euro. Di seguito le offerte per tutti i mesi estivi e non solo.