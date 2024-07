Il siciliano sbarca su Google Translate: il progetto per preservare il dialetto

Google Traduttore ha recentemente inserito 110 nuove lingue. Tra le novità i dialetti e lingue regionali italiane, tra cui il siciliano.

Recentemente, Google Translate ha aggiunto il siciliano tra le 110 nuove lingue supportate dal suo servizio di traduzione.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, il colosso di Mountain View ha ampliato il proprio programma per includere vari dialetti e lingue regionali italiane come: il veneziano, il friulano, il lombardo e il ligure. Anche se la precisione della traduzione non è sempre perfetta per il siciliano e altre lingue meno diffuse, il risultato ottenuto è comunque significativo.

Questo ampliamento è stato reso possibile grazie al contributo di linguisti palermitani e all’assistenza dell’Associazione Cademia Siciliana, una sorta di “Accademia della Crusca” dedicata alla conservazione e alla promozione della lingua siciliana attraverso studi, ricerca e attivismo.