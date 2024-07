IT Wallet, patente e tessera sanitaria con l’App IO: come funzionerà

Dal mese di luglio importanti novità per IT Wallet: si potrà digitalizzare la patente e la tessera sanitaria. Ecco come sarà possibile.

Con l’inizio di luglio si registrano importanti novità per IT Wallet, sistema di portafoglio digitale che permetterà di conservare tutti i documenti digitali sull’app IO. Si inizierà con la patente e la tessera sanitaria, ma entro la fine dell’anno è previsto l’arrivo anche della carta d’identità elettronica.

Si tratta di una vera e propria sperimentazione. In questa fase iniziale e sperimentale, il progetto partirà con un campione rappresentativo della popolazione selezionato per età, regione di provenienza e professione. Tra settembre e ottobre 2024 inizierà la seconda fase di test. L’IT Wallet sarà reso disponibile a un numero crescente di persone, che potranno richiedere gratuitamente la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità sull’app IO, insieme a certificati con firma elettronica. Per quanto riguarda la carta d’identità digitale, sarà necessario attendere qualche mese in più.

Il portafoglio digitale è il primo passo verso il sistema che la Commissione Ue chiama European Digital Identity (EUDI) Wallet. Infatti, entro il 2026 è previsto lo sviluppo di un sistema di riconoscimento organico valido per tutti i cittadini dell’UE. Secondo i piani della Commissione Europea, con l’Eudi Wallet ogni utente potrà accedere ai servizi online, condividere documenti digitali, aprire conti bancari e effettuare pagamenti. Oltre a semplificare queste operazioni, lo strumento mira a proteggere la sicurezza degli utenti da truffe, frodi e furti d’identità.