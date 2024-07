Catania, seimila kit contro il caldo: a beneficiarne gli operai agricoli

L’Ebat Ciala Catania ha lanciato un’importante iniziativa per garantire la sicurezza dei lavoratori agricoli, fornendo 6000 kit di prevenzione contro i colpi di calore, una minaccia costante per chi svolge attività all’aperto.

I kit contengono: una borraccia termica per l’idratazione e un ampio cappello di paglia, e saranno distribuiti nelle prossime settimane alle aziende agricole della provincia. L’obiettivo è proteggere gli operai dagli effetti gravi delle lunghe esposizioni al sole, che ogni anno causano seri problemi di salute.

Recentemente, governo regionale, sindacati, Inps, Inail e associazioni di datori di lavoro hanno collaborato per stilare un accordo sullo shock termico, che stabilisce limitazioni all’attività all’aperto durante le ore più calde, soprattutto tra le 12:00 e le 16:00, al fine di prevenire incidenti.

Il presidente dell’Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia, spiega: “per noi la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità. Gli agricoltori sono tra i lavoratori maggiormente esposti allo stress termico ambientale. Da noi poi le temperature estive raggiungono picchi record e, come sappiamo, il grande caldo può causare rischi non indifferenti per la salute. I kit che distribuiremo rappresentano di certo solo un piccolo sollievo per i tanti lavoratori impegnati nei campi ma – conclude Petralia – sono il segnale di un impegno costante per rendere sempre più sicuri i luoghi di lavoro”.