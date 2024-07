Catania, riapre al pubblico l’anfiteatro romano: le date e i bliglietti

L’Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro, uno dei simboli più rappresentativi della Catania Antica, riaprirà ufficialmente mercoledì 3 luglio alle ore 18:00. Nonostante sia rimasto chiuso per molti anni, recentemente il monumento è passato sotto la gestione del Comune. La riaperture e la riqualificazione è stata resa possibili grazie a un accordo di collaborazione con il Parco archeologico regionale.

Il costo del biglietto d’ingresso per l’anfiteatro è di 4 euro, con riduzioni per: studenti universitari, scuole, anziani oltre i 65 anni, militari e residenti. L’ingresso è gratuito per: disabili, bambini sotto i 10 anni, guide turistiche e giornalisti. Durante l’estate, l’anfiteatro sarà aperto ogni giorno dalle 9:00 alle 19:00, con ultimi accessi alle 18:30.

L’amministrazione comunale ha inoltre ripulito gli spazi interni dell’anfiteatro, permettendo una visita più completa rispetto al passato. Sono stati riordinati gli ingressi e migliorata la segnaletica turistica, offrendo ai visitatori un’esperienza più agevole e informativa.

Inoltre l’Università di Catania – Scuola di Specializzazione in beni archeologici / Consiglio nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze del patrimonio culturale (già Istituto per i beni archeologici e monumentali) ha messo a disposizione didascalie e video per riscoprire l’amato anfiteatro.