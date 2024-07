Catania, emergenza sanitaria: mancanza di personale nei mesi estivi

L'emergenza estate si avvicina. Ma aumenta una grave carenza di personale sanitario negli ospedali catanesi. Di seguito i dettagli.

Con l’avvicinarsi dell’estate, si rinnova il grave problema della carenza di personale medico, infermieristico e socio-sanitario negli ospedali di Catania.

Mario Conti, segretario territoriale della Uil Fpl Catania, sottolinea che questa situazione critica diventa particolarmente evidente nei mesi estivi all’interno delle strutture ospedaliere della città.

I reparti più colpiti comprendono i pronto soccorso, le terapie intensive e le traumatologie. L’aumento dei ricoveri causati da incidenti stradali, ustioni e altri incidenti tipici dell’estate evidenzia una carenza che persiste durante tutto l’anno, ma che assume dimensioni ancora più preoccupanti nei mesi caldi. Ci si chiede come si possa affrontare con questi scarsi numeri l’emergenza estate.

Conti dichiara: “Andando avanti così fra pensionamenti, dimissioni, trasferimenti, il comparto infermieristico sarà quello maggiormente penalizzato nei prossimi anni, e già ne stiamo pagando lo scotto in questi mesi, per questo chiediamo di garantire almeno un rilevante ingresso di operatori socio-sanitari di cui peraltro esiste già una graduatoria di bacino già approvata dall’Asp di Catania. Se non si cambia rotta a essere penalizzata sarà tutta l’offerta sanitaria non solo durante ‘l’emergenza estate”.