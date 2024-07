Catania, bookcrossing nel solarium di Ognina: di cosa si tratta

Il solarium di Ognina si fa portavoce di una bellissima iniziativa letteraria: il bookcrossing. "Prendi un libro e lasciane uno".

Il solarium di Ognina si fa portavoce di un importante iniziativa letteraria, che sicuramente appassionerà residenti e turisti.

Domenica scorsa è stata inaugurata la “Bibliocasetta Nettuno” nel solarium di fronte al Nautico. Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’assessorato al Mare, rappresentato da Andrea Guzzardi, e dell’associazione Nuova Acropoli. Si tratta di una piccola struttura in legno con una vetrina che contiene libri disponibili gratuitamente per essere presi, letti o scambiati secondo il principio del “prendi un libro… lascia un libro”.

Queste casette per i libri sono costruite con materiali recuperati e sono gestite in modo semplice, permettendo agli interessati di prendere un libro, lasciarne uno proprio, leggere e poi restituirlo nella Bibliocasetta, oppure donare libri per ampliare l’offerta disponibile.

L’assessore Guzzardi ha sottolineato l’importanza di arricchire culturalmente anche gli spazi dedicati al relax e al tempo libero, invitando tutti i cittadini a partecipare attivamente alla lettura e alla condivisione dei libri.