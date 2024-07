Aeroporto di Catania, approvato bilancio della Sac: passeggeri in crescita

Il bilancio della Sac è stato chiuso con un utile netto di 3milioni e 309mila euro. Importanti novità per gli scali di Catania e Comiso.

L’assemblea dei soci della Società Aeroporto Catania, che gestisce anche lo scalo di Comiso, ha approvato il bilancio del 2023 con un utile netto di 3,309 milioni di euro. Durante l’anno, SAC ha investito 10 milioni di euro con fondi propri. L’Ebitda è stato di 15 milioni di euro, con un valore della produzione di 104 milioni di euro. La posizione finanziaria netta alla fine del 2023 è positiva, ammontando a 46 milioni di euro.

Nonostante gli eventi straordinari che hanno influenzato l’operatività, l’aeroporto di Catania ha visto un aumento del 6,34% nel numero di passeggeri rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 10.739.614 passeggeri nel 2023. A Comiso, invece, i passeggeri sono stati 303.414, con una diminuzione del 16,81% rispetto al 2022 a causa della sospensione delle operazioni di volo di una compagnia aerea internazionale. Questo trend è stato invertito nei mesi finali del 2023 grazie all’apertura di 16 rotte nazionali e internazionali da parte di numerose compagnie aeree.

I Fondi di Sviluppo e Coesione, recentemente approvati dal presidente Schifani e dal governo nazionale per un totale di 56 milioni di euro, saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali della Sicilia orientale, beneficiando sia l’aeroporto di Catania che quello di Comiso.

In una nota della Sac, si può leggere: “in prospettiva i Fondi di sviluppo e coesione recentemente approvati dal Presidente Schifani e dal Governo nazionale, e destinati agli aeroporti di Catania e Comiso per un importo di 56 milioni di euro daranno un significativo impulso per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture aeroportuali della Sicilia Orientale”. Aggiungendo: “anche lo scalo di Comiso sarà così in grado di gestire un flusso di passeggeri sempre più numeroso, offrendo servizi di qualità e ponendosi come infrastruttura ancora più strategica per un territorio in forte crescita”.