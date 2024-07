Voli Ryanair a meno di 20 euro: le offerte dagli aeroporti italiani

Ecco alcune delle migliori offerte proposte da Ryanair per viaggiare dalla Sicilia durante quest'estate. Di seguito le offerte.

Ryanair è una delle compagnie aeree più amate per via dei suoi voli super low cost. Anche per questa estate sono presenti sul sito della compagnia numerose offerte. Per poterne usufruire basta prenotare entro il 14/07/2024 per poter viaggiare dal 01/07/2024 al 31/08/2024.

I voli da Catania

Tra le destinazioni: Tirana, Budapest, Atene e Eidhoven, le capitali europee sembrano riconfermarsi tra le mete di prima scelta anche per il periodo estivo. Di seguito i prezzi e le destinazioni in offerta

I voli da Palermo

Anche partendo da Palermo, sono disponibili numerosi voli a basso costo verso diverse destinazioni interessanti. Ecco un elenco di alcune delle opzioni disponibili.

I voli da Trapani-Marsala

Di seguito i prezzi e le destinazioni disponibili in partenza da Trapani.