Catania, i carabinieri salvano inquilini all’interno di una villa

Il vasto rogo che, alcuni giorni fa, ha coinvolto San Gregorio, in provincia di Catania, stava per mandare in fiamme un'intera abitazione.

Nei giorni scorsi, un vasto incendio ha coinvolto alcune zone di San Gregorio, paese in provincia di Catania, rischiando di mandare in fiamme anche una villa, con all’interno persone.

Il vasto rogo, era quasi giunto all’interno dell’abitazione, quando la centrale operativa del paese etneo, dopo aver ricevuto la telefonata dei colleghi di San Gregorio che segnalavano un incendio nei pressi dello svincolo della tangenziale, ha diramato l’allarme permettendo così ai vigili del fuoco di raggiungere subito l’area in questione.

Contestualmente, una gazzella della sezione radiomobile è stata inviata sul posto per controllare le zone rurali abitate che si snodano tra la tangenziale e la diramazione per Catania. L’incendio, alimentato dal vento di scirocco, ha lambito alcune villette circondate dalla vegetazione. Tra queste, anche una casa di via Catania nella quale due nonni 80enni e il loro nipotino di 3 anni, dopo aver pranzato, stavano riposando.

Fortunatamente i carabinieri sono riusciti ad entrare, scoprendo che assieme ai due coniugi vi era il loro piccolo nipotino, addormentato nella culla. Un militare dell’Arma si è precipitato nella cameretta e, dopo aver preso in braccio il piccolo, è corso all’esterno. Nel frattempo i due anziani erano stati accompagnati dal collega, mettendo così in salvo l’intera famiglia.