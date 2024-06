Termoculla in fiamme nel Catanese: reparto di Ostetricia evacuato

Rapido intervento dei Vigili del Fuoco nel Catanese: termoculla in fiamme, evacuato il reparto di Ostetricia

Un incidente ha scosso l’ospedale “Santa Venera e Santa Marta” di Acireale ieri sera, quando un incendio si è sviluppato nel reparto di Ostetricia situato al terzo piano dell’edificio. Intorno alle 23:00, i vigili del fuoco del distaccamento locale, supportati da squadre e mezzi della sede centrale e del distaccamento nord, sono prontamente intervenuti per fronteggiare le fiamme. Grazie alla loro rapida azione, gli ambienti sono stati messi in sicurezza e le persone presenti nel reparto sono state evacuate in via precauzionale a causa del fumo denso diffusosi a seguito dell’incendio.

Le indagini preliminari suggeriscono che l’origine delle fiamme sia riconducibile a una termoculla all’interno del reparto. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra il personale e i pazienti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del servizio 118 e le forze dell’ordine per assistere nelle operazioni di soccorso e per regolare la situazione.

Questo evento sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza negli ospedali e la necessità di attrezzature affidabili per garantire il benessere dei pazienti e del personale.

Sicilia, incidente stradale: l’auto si schianta sul guardrail, ferite due donne