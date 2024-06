Catania, chiudono le corsie d’emergenza della tangenziale: ecco quando

Catania, lavori in corso sulla tangenziale ovest: chiuse le corsie d'emergenza per potenziamento autostradale

Le corsi d’emergenza della tangenziale ovest chiuderanno da oggi 28 giugno fino al 15 luglio. Per ben due settimane infatti saranno interessate da lavori di ammodernamento e potenziamento dell’autostrada.

In particolare, la corsia di emergenza sarà chiusa dal km 6,320 al km 7,060 in direzione Siracusa e dal km 7,060 al km 6,320 in direzione Messina. Anas invita quindi gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare il proprio viaggio tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

Specifichiamo che le corsie saranno chiuse al traffico in entrambe le direzioni.

