Sicilia, sospesa la festa di San Paolo: Palazzolo in lutto per il piccolo Vincenzo

Lutto a Palazzolo Acreide per la morte del piccolo Vincenzo caduto in un pozzo: sospesa la festa del santo patrono

Palazzolo Acreide piange il piccolo Vincenzo Lantieri, un bambino di dieci anni che ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo. Nella cittadina sono stati sospesi tutti gli eventi in programma per la festa del patrono, San Paolo.

Il parroco e il comitato organizzatore hanno annunciato la decisione di sospendere i festeggiamenti del 2024, interpretando con tale scelta il sentimento di cordoglio collettivo per la perdita del piccolo Vincenzo. Tuttavia, le celebrazioni liturgiche rimangono confermate. Oggi, 28 giugno, subito dopo la messa, il Simulacro verrà svelato. In memoria del bambino vittima del tragico incidente, è previsto un momento di preghiera nella Basilica alle 22.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso profondo cordoglio per i cari del bambino e ha ringraziato i soccorritori per i loro sforzi.

Inoltre, l’operatrice della Fondazione Anffas Palazzolo Acreide, una donna di 54 anni, è stata ricoverata sotto shock all’ospedale di Siracusa. La donna aveva tentato di soccorrere Vincenzo dopo la sua caduta nel pozzo mentre partecipava a un grest estivo organizzato dalla cooperativa. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti a salvarla.

Sicilia, incidente nella notte: perde la vita un uomo di 48 anni