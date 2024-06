Sicilia, rissa tra ragazzi: accoltellato un giovane di 20 anni

Sicilia, rissa e minacce tra ragazzi nel Siracusano : ferito un giovane di 20 anni accoltellato all'addome

Un grave episodio di violenza ha turbato la tranquillità di Fontane Bianche, zona nota per la sua vita notturna, a Siracusa.

Durante una serata, un diverbio tra alcuni giovani è degenerato in un violento scontro fisico. Secondo le prime informazioni, la discussione è iniziata vicino a un bar e rapidamente è sfociata in una rissa con spintoni e pugni. In un momento di tensione, uno dei ragazzi ha estratto un’arma bianca, minacciando gli altri. La situazione è precipitata quando il giovane ha colpito al ventre un ragazzo di vent’anni, che è caduto a terra ferito gravemente.

I testimoni hanno immediatamente chiamato i soccorsi e un’ambulanza del 118 è prontamente arrivata sul posto. Il personale medico ha fornito le prime cure d’emergenza e ha trasportato il ferito all’ospedale, dove attualmente è ricoverato in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’incidente, hanno iniziato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile dell’aggressione. Nonostante gli sforzi, le motivazioni alla base dell’accoltellamento rimangono al momento sconosciute.

