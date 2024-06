Sicilia, docente aggredito durante l’esame di maturità

Sicilia, padre aggredisce un professore durante l'esame di maturità: i motivi non sono ancora chiari, intervenuto il 118

Durante gli esami di Stato, un docente di un istituto superiore di Nicolosi, paese in provincia del capoluogo etneo, è stato aggredito all’interno della scuola da un genitore, padre di una ex alunna diplomatasi lo scorso anno. I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari. A causa dell’aggressione, il docente ha riportato ferite alla testa.

Sul luogo sono intervenuti un’ambulanza del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini raccogliendo le testimonianze del personale scolastico presente. La vittima è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non è stata ancora formalizzata una denuncia. Sembra che i motivi dell’aggressione siano legati a questioni private, non correlate alla scuola.

