La Sicilia dei templi: biglietti combinati per quattro siti archeologici

Biglietto unico per quattro siti archeologici siciliani: l'iniziativa per promuovere il turismo culturale in Sicilia

La Sicilia dei templi: un’iniziativa innovativa è stata lanciata per promuovere il turismo culturale in Sicilia occidentale, offrendo un biglietto combinato che permette l’accesso a quattro dei più significativi siti archeologici dell’area: il Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas e i parchi archeologici di Agrigento, Segesta e Selinunte. Il pass, denominato “La Sicilia dei templi”, avrà una validità di 15 giorni dalla prima convalida e consentirà ai visitatori di esplorare questi luoghi ricchi di storia con un unico acquisto.

La Sicilia dei templi: le opzioni

Durante la presentazione ufficiale al Museo Salinas di Palermo, l’Assessore ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo, a lungo atteso, e ha anticipato l’intenzione di estendere il progetto anche ai siti dell’est dell’isola, con l’obiettivo di valorizzare complessivamente il patrimonio siciliano.

I visitatori possono scegliere tra diverse opzioni di biglietti:

il pass completo per tutti e quattro i siti (36,20 euro, ridotto a 20,60 euro),

il combinato Valle dei Templi e Museo Salina s (18,20 euro, ridotto a 10,60 euro),

s (18,20 euro, ridotto a 10,60 euro), il biglietto per il Muse o Salinas e Segesta (15,60 euro, ridotto a 8,80 euro),

(15,60 euro, ridotto a 8,80 euro), il ticket per il Museo Salinas e Selinunte (13,60 euro, ridotto a 6,80 euro).

Questi biglietti includono anche l’accesso alle mostre temporanee e garantiscono un ingresso singolo per ciascun sito nel periodo di validità.

I percorsi storici ed artistici

La collaborazione tra i responsabili dei siti e CoopCulture, che gestisce i servizi, offre ai turisti l’opportunità di immergersi nelle tracce lasciate dalle antiche civiltà che hanno popolato l’isola, con un risparmio approssimativo del 20% rispetto al costo totale dei singoli ingressi.

Attraverso questo biglietto unico, sarà possibile ammirare gli antichi nomi dei faraoni incisi sulla Pietra di Palermo, riflettere sugli enigmatici elimi di Segesta, esplorare l’acropoli di Selinunte che si affaccia sul mare, e camminare lungo la Via Sacra nella Valle dei Templi, sito di straordinaria importanza e patrimonio dell’UNESCO dal 1997. L’Assessore ha sottolineato che ovunque ci si trovi, si sarà circondati da santuari, templi, rovine e agorà, oltre a reperti, collezioni e mosaici, in un percorso storico senza eguali.

In aggiunta, ciascuno dei siti coinvolti propone un calendario di eventi culturali, mostre, concerti e visite guidate, sia di giorno che di notte, dettagli dei quali sono disponibili sui rispettivi siti internet.

