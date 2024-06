Catania, ruba bigiotteria e trucchi: arrestata 34enne pregiudicata

Catania, entra in un negozio con l’intento di rubare diversi prodotti: arrestata donna 34enne pregiudicata

Una 34enne pregiudicata originaria di Foggia, ma residente a Catania, ieri pomeriggio è entrata in un negozio di un centro commerciale alla periferia del capoluogo etneo ed ha iniziato ad indossare prodotti di bigiotteria, quali braccialetti, orecchini e anche articoli per capelli. Dopo aver scelto ciò che le piaceva di più, ha approfittato di un momento di confusione all’interno del negozio per nascondere i prodotti all’interno della borsa che portava, dopo aver tolto abilmente i dispositivi antitaccheggio.

La ladra, non si era accorta del sistema di sorveglianza che la stava riprendendo e che il responsabile del negozio, dopo aver visto quanto stava accadendo, aveva già provveduto a chiamare i carabinieri. Convinta di non essere stata vista, la donna prova a superare la barriera casse come se niente fosse, ma si trova di fronte due pattuglie del nucleo radiomobile, che la perquisiscono trovando all’interno tutti i prodotti che aveva rubato.

Aveva portato con sé bigiotteria di vario tipo, come braccialetti, orecchini e collanine, oltre a svariati prodotti di cosmetica, dai rossetti, ai trucchi fino a creme viso molto costose, per un totale di 200,00 euro. Attraverso le telecamere sono state ricostruite tutte le mosse della 34enne, che viene arrestata per “furto aggravato” e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico la misura dell’obbligo di firma.

