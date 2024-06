Catania FC: Gianluca Carpani è un nuovo giocatore rossazzurro

Con una nota ufficiale apparsa sul sito della società etnea, il Catania annuncia il primo "botto" del mercato estivo: Carpani è rossazzurro,

Il Catania firmato Daniele Faggiano, nuovo DS rossazzurro, annuncia il primo colpo di mercato, in vista della prossima stagione: si tratta di Gianluca Carpani, centrocampista classe ’93 che ha sottoscritto un contratto biennale con gli etnei fino al 30 giugno 2026.

Nato ad Ascoli Piceno il 29 agosto 1993 e cresciuto calcisticamente nell’Ascoli, Carpani in bianconero ha conquistato una promozione in B nel 2015 e vissuto successivamente tre annate tra i cadetti. Nelle ultime due stagioni, il neo-centrocampista etneo, ha collezionato ben 20 goal con la maglia della Recanatese, sempre in terza serie.

Colpo di spessore per Toscano che, a partire dal 15 luglio, giorno del raduno dei rossazzurri per il ritiro estivo ad Assisi, potrà contare su un calciatore d’alto livello che andrà a manovrare il centrocampo etneo.