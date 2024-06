Catania, denunciato un uomo per atti osceni in luogo pubblico

Un uomo è stato denunciato dalle forze dell'ordine per atti osceni in luogo pubblico: i fatti, sarebbero avvenuti in pieno giorno.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno denunciato un uomo di 43 anni per atti osceni in luogo pubblico. Durante i consueti controlli nelle piazze e nei parchi della città, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre compiva atti osceni in pieno giorno nel Parco Gioeni, frequentato da famiglie e bambini.

Notato da diversi passanti, l’uomo è stato bloccato e ha spiegato che la sua condotta derivava da una fantasia erotica. Portato al Commissariato, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, un reato che prevede fino a 4 anni di reclusione. I controlli nei parchi e giardini della zona continueranno nelle prossime settimane.

