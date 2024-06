Catania, 21enne tenta di uccidere la madre: arrestato dalla polizia

Librino, ragazzo cerca di strangolare la madre per soldi: arrestato dalla polizia chiamata dalla vicina di casa

Librino, un 21enne viene arrestato per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione nei confronti della madre, e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La polizia è intervenuta su richiesta di una donna che aveva soccorso la vicina di casa, i poliziotti sono arrivati in pochi istanti riuscendo, così, ad arrestare il giovane ancora in forte stato di agitazione, che infastidito dalla loro presenza, li ha aggrediti dicendo di non intromettersi nelle vicende famigliari.

La vittima, che presentava diversi ecchimosi su viso e corpo, ha raccontato il figlio l’aveva aggredita per procurarsi il denaro necessario per comprare la droga. Questa volta, all’ennesimo rifiuto della donna, il giovane l’ha aggredita con calci e pugni fino a farle uscire sangue dal naso, devastando poi anche casa e mandando in frantumi mobili vari.

Il giovane ha persino tentato di strangolare la madre, afferrando la borsa della vittima e stringendogliela attorno al collo, minacciandola di morte se non le avesse consegnato i soldi e non lo avesse accompagnato in città. La donna ha provato ad allontanarsi, ma il giovane ha continuato ad aggredirla spingendola per le scale e facendola cadere per terra, proprio in quel momento, sentendo le urla della donna, la vicina di casa l’ha soccorsa portandola nella propria abitazione, dove ha chiamato la polizia. Provvidenziale anche l’azione del personale sanitario che ha accompagnato la donna al pronto soccorso dell’ospedale “San Marco” per le cure del caso.

Le indagini hanno consentito di accertare che già nel passato vi erano stati episodi simili di violenza, che la donna aveva denunciato. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.

