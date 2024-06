Sospesa l’attività di un chiosco-bar nel Catanese: presenza di soggetti pericolosi

Sospesa attività di un chiosco-bar nel Catanese: frequentato da pregiudicati e soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno eseguito un provvedimento emesso dal Questore di Catania per sospendere l’attività di un chiosco-bar situato in via Provinciale per Santa Maria degli Ammalati. La sospensione prevista è stata decisa a seguito di numerosi controlli effettuati dalla Polizia che hanno rilevato la costante presenza di clienti con precedenti penali e di polizia. Dal mese di ottobre 2023 fino al 14 giugno, sono stati eseguiti sette controlli che hanno sempre riscontrato la presenza di tali soggetti.

Gli accertamenti, condotti dal Commissariato di Acireale e completati dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, hanno portato alla decisione di sospendere temporaneamente l’attività del chiosco per sette giorni.

L’art. 100 del TULPS permette infatti di chiudere temporaneamente un esercizio pubblico frequentato abitualmente da persone pregiudicate per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Questa norma tutela le attività economiche che rispettano le regole e ha anche un effetto dissuasivo sui soggetti pericolosi, segnalando che la loro presenza in tali luoghi è monitorata dalle autorità.