Sicilia, donna e bambino precipitano in un pozzo: il piccolo perde la vita

Donna e bambino cadono in un pozzo nel Siracusano: il piccolo non ce l'ha fatta, recuperato il corpo dai sommozzatori

Una donna di 54 anni e un bambino disabile di 10 anni sono caduti in un pozzo artesiano profondo circa 15 metri, situato in una zona rurale di Palazzolo Acreide, nel Siracusano.

Le dinamiche sono ancora incerte, la donna, cooperatrice della Annfpas, si sarebbe calata nel pozzo per aiutare il piccolo, senza però riuscirci. Non è ancora chiaro se il pozzo si trovasse all’interno o all’esterno del perimetro del campo estivo.

La donna è stata salvata da una squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale e affidata alle cure del 118. Il corpo del bambino è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. L’aria è stata sequestrata dalle autorità competenti.

