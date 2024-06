Catania, San Cristoforo: nuovo blitz della polizia, smantellate piazze di spaccio indoor

San Cristoforo, blitz della polizia: controlli stradali, veicoli multati e sequestro di droga in abitazioni fantasma

La polizia è tornata a San Cristoforo per due operazioni di controllo, condotte in giorni e orari diversi per aumentarne l’efficacia e l’imprevedibilità. Coinvolti nell’azione erano gli agenti dei commissariati centrale e di San Cristoforo, il reparto prevenzione crimine, unità cinofile antidroga, il X reparto mobile, la polizia locale e un elicottero del V reparto volo di Reggio Calabria.

Smantellate abitazioni fantasma

Durante l’operazione è stata temporaneamente sospesa l’attività di un locale pubblico in via della Concordia, chiuso per 7 giorni a causa della presenza di numerosi pregiudicati. La questura ha spiegato che l’obiettivo è dissuadere soggetti pericolosi privandoli di un luogo di abituale aggregazione e avvertendoli che sono sotto sorveglianza.

I vigili del fuoco hanno collaborato con la polizia per smantellare strutture in ferro che proteggevano alcune abitazioni usate per lo spaccio di droga. Queste abitazioni, apparentemente abbandonate, erano in realtà piazze di spaccio indoor, dotate di porte blindate, materiali per il confezionamento della droga e microcamere di sorveglianza per prevenire l’arrivo delle forze dell’ordine.

Durante i controlli, gli agenti della squadra mobile hanno effettuato perquisizioni che hanno portato alla scoperta di 200 grammi di marijuana e 100 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi per lo spaccio. Le droghe sono state trovate in uno scooter abbandonato e in “abitazioni fantasma”, strutture fatiscenti usate come depositi temporanei.

Sanzioni e controlli stradali

In totale, sono state controllate oltre 200 persone, di cui 48 con precedenti penali, e 102 veicoli, con numerose violazioni del codice della strada, soprattutto per mancanza di assicurazione e revisione periodica. Un uomo di 47 anni è stato denunciato per furto di energia elettrica.

Queste attività di controllo fanno parte di un più ampio programma della Polizia di Stato per prevenire e contrastare la criminalità e l’illegalità, sia nel centro di Catania che in tutta la provincia.

