Omicidio nel Catanese: discute con il vicino e lo accoltella alla gola

Accoltella il vicino di casa con delle forbici: arrestato uomo di 41 anni, il movente del litigio non è ancora chiaro

Un uomo di 41 anni è stato mortalmente ferito a Mascali, nel Catanese, durante una lite con un vicino di casa coetaneo.

L’aggressore ha colpito la vittima alla gola con delle forbici, causando una grave emorragia. Nonostante il trasporto all’ospedale di Giarre, l’uomo è deceduto. I Carabinieri hanno arrestato l’aggressore, trovato a casa con la maglietta insanguinata e la forbice nel marsupio. Il movente del litigio non è ancora chiaro. La procura di Catania, con il sostituto procuratore Fabio Scavone, ha ordinato il trasferimento in carcere dell’arrestato e l’autopsia sul corpo della vittima, prevista per domani.

