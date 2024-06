Aggressione all’aeroporto: la Cgil chiede più tutela per i lavoratori in ambienti esposti

Le parole della Cgil sull'aggressione in aeroporto: "servono più tutele per i lavoratori a contatto con il pubblico, sono luoghi complessi"

Il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, e il segretario generale della Filt Cgil Catania, Edoardo Pagliaro, hanno commentato un episodio di aggressione avvenuto all’aeroporto di Catania. Due lavoratori sono stati pesantemente aggrediti da un passeggero. L’incidente evidenzia la necessità di mantenere alta la vigilanza sulla sicurezza di chi lavora in ambienti complessi come gli scali aeroportuali.

“Possono essere tante le ragioni che portano i dipendenti a contatto con il pubblico ad esporsi alla violenza inaspettata; spesso le attese, le tensioni tra i passeggeri, i ritardi dei voli o l’eccessiva confusione, possono determinare episodi violenti dove le vittime sono, in ultima istanza, proprio le lavoratrici e i lavoratori. – aggiungono i due segretari– L’attenzione dei sindacati, soprattutto nei mesi estivi, alla tutela di chi lavora a contatto con il pubblico, rimane sempre alta. Continueremo a chiedere il rispetto di quelle condizioni essenziali che assicurano un immediato soccorso e possibilmente la prevenzione di episodi spiacevoli come quello accaduto in queste ore. Ai dipendenti aggrediti va intanto tutta la solidarietà della Cgil e della Filt Cgil di Catania“.

