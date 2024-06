Catania, nuovo personale e nuovi mezzi Amts: potenziato lo “street control”

Catania, Amts presenta il nuovo personale e i nuovi mezzi: tutti i veicoli saranno dotati di street control

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania (AMTS), in collaborazione con il Comune di Catania, ha introdotto 29 nuovi ausiliari del traffico e 8 autisti del settore rimozione per migliorare la gestione della sosta nella città. La presentazione ufficiale si è tenuta presso la storica sede dell’azienda, la Rimessa “R1” di via Plebiscito.

Oltre alle nuove risorse umane, AMTS ha introdotto 6 nuovi carri attrezzi per la rimozione delle auto, 20 nuovi scooter per il personale e 5 dispositivi di street control in dotazione alle vetture aziendali. Questi investimenti mirano a migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio di gestione del traffico e della sosta nel capoluogo etneo.

Le parole dell’amministratore Bellavia

“Ancora una volta – ha detto l’amministratore unico, Giacomo Bellavia– le assunzioni si sono svolte in maniera molto rapida e per soli titoli, con la massima trasparenza e, come già avvenuto in passato, fanno di Catania un modello nazionale da seguire in tal senso. Con il personale potenziato e con i nuovi mezzi tecnologici potremo dare il nostro importante contributo all’amministrazione comunale e alla polizia locale. Non solo per la gestione della sosta sulle strisce blu, ma anche nel contrasto a tutte quelle infrazioni previste dall’articolo 12 bis del codice della strada, come la sosta sulle strisce pedonali o nelle doppie file. Questi nuovi investimenti e potenziamenti si aggiungono a quelli già effettuati da tempo, come i parcometri intelligenti, già installati nei parcheggi della città“

I veicoli dotati di street control di AMTS, collegati al database aziendale, permetteranno al personale di effettuare controlli sulla sosta in tempo reale. Questo sistema fa parte del progetto “smart park”. Il progetto consente ai cittadini di pagare la sosta rapidamente attraverso parcometri intelligenti e permette all’azienda di verificare l’accuratezza dei pagamenti in tempi brevissimi.

