Concorsi Sicilia: ASP, profili sanitari 2024 -150 posti disponibili

Concorsi Sicilia ASP: bando per l'assunzione di 150 profili sanitari, requisiti di partecipazione e struttura del concorso

Concorsi Sicilia: l’ASP di Siracusa sta per pubblicare due bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 professionisti sanitari. I bandi, disponibili nei prossimi giorni sulla GURS e sulla GURI 4ª serie speciale, prevedono selezioni basate su titoli ed esami per coprire varie qualifiche vacanti secondo il Piano del fabbisogno aziendale.

Le posizioni ricercate

Infermieri:

64 posti di Infermiere di famiglia e di Comunità

4 posti di Infermiere

3 posti di Infermiere Pediatrico

Riabilitazione e Terapia:

12 posti di Fisioterapista

10 posti di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

3 posti di Tecnico riabilitazione psichiatrica

2 posti di Tecnico di Neurofisiopatologia

1 posto di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Salute Materno-Infantile:

11 posti di Ostetrica

Supporto Sociale e Educativo:

7 posti di Assistente Sociale

2 posti di Educatore professionale

2 posti di Assistente Sanitario

Alimentazione e Dietetica:

4 posti di Dietista

Terapie Specialistiche:

2 posti di Logopedista

1 posto di Ortottista

Tecnici Sanitari:

1 posto di Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico

1 posto di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Concorsi Sicilia ASP, i requisiti

I requisiti di ammissione per i vari profili offerti dall‘ASP di Siracusa variano in base alla posizione scelta e possono includere titoli di studio che vanno dalla laurea triennale alla laurea magistrale. Per conoscere i dettagli specifici sui titoli di studio richiesti per ciascun profilo, è possibile scaricare il bando dalla sezione dedicata a fine articolo.

Oltre ai titoli di studio, per tutti i profili è necessaria l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, condizione che consente la partecipazione ai concorsi. Tuttavia, è obbligatorio ottenere l’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Il concorso

Il concorso per tutti i profili offerti dall’ASP di Siracusa prevede diverse fasi. Inizialmente, può essere prevista una preselezione. Seguiranno una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale. Infine, ci sarà una valutazione dei titoli.

La prova scritta riguarderà una o più delle materie specificate nel bando. L’ASP di Siracusa potrebbe decidere di svolgere la prova scritta utilizzando strumenti informatici e digitali forniti dall’Amministrazione. Il superamento della prova scritta richiede una valutazione minima di 21/30, mentre per superare la prova pratica e il colloquio orale è necessario ottenere almeno 14/20.

Come inoltrare la domanda

Per partecipare al concorso, è obbligatorio inviare la domanda esclusivamente online compilando il format di candidatura sul portale dedicato. Il termine ultimo per presentare la domanda è entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

