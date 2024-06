Stop ai cantieri sulla Messina-Catania: ecco quando

Stop ai lavori in autostrada durante i mesi estivi. A dichiararlo il CAS . Di seguito la data e tratti di autostrada interessati.

Stop ai lavori in autostrada durante l’estate. Si tratterebbe di una strategia del CAS per evitare code e disagi nei periodi estivi. La decisione riguarda l’A18 Messina-Catania, l’A20 Messina-Palermo e la Siracusa-Gela. Circa trenta cantieri verranno sospesi, liberando integralmente la carreggiata e permettendo una circolazione più fluida.

La data prefissata, per l’interruzione di tutti i cantieri, è il 15 luglio. Proprio per questo, si sta puntando a concludere il più rapidamente possibile tutti gli interventi. Durante la prima settimana di settembre solo alcuni di questi ritorneranno in funzione. Questa strategia permetterà di eliminare o almeno scongiurare le lunghe code sotto il sole cocente

Inoltre, solo i lavori sul viadotto Ritiro, continueranno fino al termine. Ma entro il termine di luglio, anche questo ponte dovrebbe essere riaperto. Resterà attivo anche il cantiere di Letojanni per liberare l’altra carreggiata vicino alla galleria artificiale creata dopo la frana del 2015.