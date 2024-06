SS 115, nuove limitazioni al traffico: quando e dove

Le limitazioni saranno in vigore solo durante una fascia oraria predefinita. Ecco di seguito tutto ciò che è necessario sapere.

Fino a venerdì 5 luglio, la SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, dal km 109,400 al 117,400, sarà interessata da alcune limitazioni al traffico, su tratti saltuari, in entrambe le direzioni e su tutte le corsie. Nel dettaglio, verranno istituiti il divieto di sorpasso per gli autoveicoli, un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri e un limite di velocità di 40 km/h.

Le limitazioni entreranno in vigore nella fascia oraria dalle 7:00 alle 19:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Il provvedimento si rende necessario per consentire di effettuare in sicurezza gli interventi di mitigazione acustica dell’area.