Sicilia, si cercano comparse per un film: come candidarsi

Si cercano comparse ,sia adulti che bambini, per il nuovo film diretto da Margherita Spampinato. Di seguito i requisiti e come candidarsi.

Nuovo casting per adulti e bambini in Sicilia, si cercano comparse da inserire nel nuovo film “Gela“. Di seguito i dettagli, i profili cercati e come candidarsi ai provini.

Si tratterebbe di una pellicola diretta da Margherita Spampinato, che verrà girata a luglio e agosto 2024 nella provincia di Trapani. Di conseguenza potranno partecipare alla casting call i residenti di Trapani e provincia.

Nello specifico si ricercano:

donne di età compresa tra i 65 e i 75 anni;

di età compresa tra i 65 e i 75 anni; una donna tra gli 80 anni e i 90 anni;

tra gli 80 anni e i 90 anni; un bambino tra i 10 e i 12 anni.

Chi desidera partecipare come comparsa al film di Margherita Spampinato, girato in Sicilia, può candidarsi inviando un’e-mail all’indirizzo casting.filmgela@gmail.com. Si dovranno specificare: nome e cognome, età, altezza, città di residenza e numero di telefono.

Inoltre è richiesta una foto a figura intera e una foto in primo piano. Le foto devono essere su sfondo neutro, senza occhiali da sole o altri accessori.