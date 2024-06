Sicilia, ennesima aggressione ad un conducente di un bus

Altro spiacevole atto di violenza nei confronti dei conducenti di bus di linea: Autotrasportatori, UGL, CGL e FILT alzano la voce.

Un fenomeno tristemente in crescita, quello delle aggressioni ai conducenti dei bus di linea: questa volta, il fatto è avvenuto a Torre Faro, nel messinese. L’aggressore, secondo le ricostruzioni, avrebbe giustificato il suo gesto per una mancata fermata del mezzo, nonostante avesse fatto cenno di salire a bordo. Sono state vane le spiegazioni del conducente che ha cercato di far comprendere all’utente che la palina indicava il capolinea del bus N2 notturno, per questo motivo non era tenuto a fermarsi.

“Il ripetersi di queste gravissime e inaccettabili situazioni minano la serenità dei lavoratori e degli utenti stessi, ed è dovere dell’azienda tutelare la sicurezza dei lavoratori e garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso”, affermano Ugl, Autoferrotranvieri e Filt Cgil che esprimono vicinanza all’operatore aggredito.