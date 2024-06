I mari più belli e puliti in Sicilia: la classifica di Legambiente

Finalmente online la classifica di Legambiente sui mari più belli e puliti d'Italia. Scopriamo insieme le spiagge siciliane premiate.

Anche per quest’anno, Legambiente e il Touring Club hanno pubblicato la guida “Il mare più bello“, che premia le spiagge italiane più suggestive con le “Vele”. Questi punteggi, da 1 (minimo) a 5 (massimo), sono assegnati ai comuni più meritevoli in base ai dati raccolti da Legambiente, enfatizzando la gestione sostenibile del territorio come fondamentale per un turismo di qualità.

Una guida che valuta non solo la qualità delle acque, ma anche l’ambiente e i servizi offerti, offrendo un quadro completo delle buone pratiche delle amministrazioni locali costiere.

Quest’anno, per la prima volta, nessuna località siciliana ha raggiunto le “Cinque Vele”, il massimo punteggio. Tuttavia, numerose spiagge hanno ricevuto 4, 3 e 2 vele, attestandosi tra le migliori d’Italia secondo l’associazione e la guida pubblicata.

Ecco le località siciliane premiate nella guida “Il mare più bello”:

4 vele: San Vito lo Capo e Santa Marina Salina

3 vele nel Trapanese: Pantelleria, Custonaci, Mazara del Vallo, Marsala, Favignana

3 vele a Salina (Messina): Malfa, Leni

3 vele a Ustica (Palermo).

3 vele nell’Agrigentino: Lampedusa, Linosa, Menfi, Sciacca

3 vele nella costa iblea: Modica, Scicli

3 vele nel Golfo di Noto: Noto, Portopalo di Capo Passero

Novità di quest’anno sono anche i 33 comuni riconosciuti come amici delle tartarughe marine, segnalati con il simbolo della tartaruga, tra cui Mazara del Vallo e Campobello di Mazara in Sicilia.