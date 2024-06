Concorsi Sicilia: Kore, UniPa e l’ospedale Giaccone assumono

Concorsi Sicilia: pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nuove opportunità di lavoro nelle principali città siciliane, le posizioni richieste.

La Gazzetta Ufficiale, annuncia l’uscita, ormai imminente, di vari concorsi, inerente l’assunzione di personale per diverse posizioni all’interno delle Università di Enna (Kore) e di Palermo (UniPa), e di un posto di dirigenza medica nell’azienda ospedaliera Paolo Giaccone di Palermo.

Ecco i requisiti ricercati.

Concorsi Sicilia, Università Kore (Enna)

Presso l’Università degli Studi di Enna «Kore», sono indette procedure pubbliche di selezione per posti di professore di ruolo e ricercatore a tempo determinato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita procedura resa disponibile via web. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei bandi nel sito dell’Università oppure rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative.

Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Berrittella, Direttore generale dell’Ateneo.

Concorsi Sicilia, UniPa (Palermo)

Presso l’Università degli studi di Palermo sono indette procedure selettive per la copertura di minimo quindici posti e massimo quarantaquattro posti di professore universitario di prima fascia, in relazione alla posizione di esterni/interni rivestita dai vincitori pari a un massimo di n. 15 punti organico, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n.240/2010, presso vari Dipartimenti, per i settori di seguito indicati:

settore scientifico-disciplinare – Neurochirurgia – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Neurochirurgia, Scienze infermieristiche e tecniche, neuro-psichiatriche riabilitative – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Statistica sociale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Statistica sociale, settore scientifico-disciplinare – Lingua e letteratura araba – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Letteratura latina medievale e umanistica – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Storia medievale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Architettura tecnica – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Fisica della materia – un posto;

settore concorsuale – settore scientifico-disciplinare – Fisica sperimentale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Chimica fisica applicata – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Geologia strutturale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Anatomia comparata e citologia – un posto;

settore scientifico-disciplinare- Anatomia umana – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Tecnica delle costruzioni – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Impianti industriali meccanici – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Elettrotecnica – un posto;

settore scientifico-disciplinare Tecnologie e sistemi di lavorazione – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Ingegneria economico-gestionale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Fisica della materia – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Igiene generale e applicata – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Pediatria generale e specialistica – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Biologia applicata – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Agronomia e coltivazioni erbacee – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Meccanica agraria – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Zootecnia speciale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Arboricoltura generale e coltivazioni arboree – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Diritto privato – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Economia ed estimo rurale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Econometria – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Storia della pedagogia – un posto;

settore scientifico-disciplinare- Sociologia dei processi culturali e comunicativi – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Neuropsichiatria infantile – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Tecnica e pianificazione urbanistica – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Critica letteraria e letterature comparate – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Psicologia dinamica – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Cinema, fotografia e televisione – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Letteratura italiana – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Linguistica italiana – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Estetica – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Diritto processuale penale – un posto;

settore scientifico-disciplinare – Filosofia e teoria dei linguaggi – un posto;

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorsi Sicilia, Ospedale Paolo Giaccone (Palermo)

L’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 529 del 2 maggio 2024, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigente medico nella disciplina di igiene e medicina preventiva da adibire alla direzione sanitaria di presidio.

Il bando è pubblicato per estratto sulla GURS n. 9 del 31 maggio 2024 e sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’azienda. La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina del dirigente che dovrà far parte della commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande.

Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio sopra indicate saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’azienda. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute, le stesse saranno effettuate nel medesimo giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima estrazione, fino all’individuazione del componente la commissione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo.