Catania FC: ritiro pre-campionato dal 14 luglio ad Assisi

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la società rossazzurra comunica che, a partire dal 14 luglio, partirà la nuova stagione.

La società rossazzurra, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, comunica che la nuova stagione, prenderà il via a partire dal 14 luglio 2024 ad Assisi (già sede della vecchia società Calcio Catania negli anni della serie A) fino al 3 agosto, quando i rossazzurri, concluderanno la propria preparazione pre-campionato.

Di seguito, la nota del club siciliano:

“Catania Football Club rende noto di aver definito il calendario del ritiro pre-campionato 2024/2025: dopo il raduno in sede, fissato per giovedì 11 luglio, i rossazzurri si sottoporranno alle visite mediche di routine e svolgeranno i test atletici al “Massimino” e nelle strutture predisposte dal club.

Completata nell’arco di tre giorni la fase propedeutica all’avvio della preparazione, i calciatori convocati e lo staff si trasferiranno ad Assisi domenica 14 luglio.

Da lunedì 15 luglio, l’allenatore Domenico Toscano dirigerà gli allenamenti allo stadio “Degli Ulivi – Enzo Boccacci”. Il ritiro pre-campionato in Umbria si concluderà sabato 3 agosto.