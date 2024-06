Catania: addetti alla sicurezza aggrediti in aeroporto

Un 39enne straniero diretto a Stoccarda è stato arrestato per violenza privata, lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale

E’ successo all’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, dove un passeggero di 39 anni, in partenza per Stoccarda, con l’intento di dirigersi verso il piazzale di pista, prima che il personale ne concedesse l’autorizzazione, avrebbe violentemente forzato la porta d’ingresso del finger in area partenze. Il primo intervento per bloccarlo, ad opera di un impiegato in servizio al gate, non ha avuto alcun esito positivo.

Successivamente, il viaggiatore, preso dall’ira, ha scagliato giù dalle scale del finger l’operatore, procurandogli una ferita, aggredendo addirittura con morsi e calci le due operatrici GPG della sicurezza aeroportuale intervenute in aiuto al collega.

Le ferite riportate sono state poi medicate in un ospedale catanese.

Si è quindi visto necessario l’intervento della Polizia di frontiera che ha ricondotto il violento all’interno dell’aerostazione informando il PM in servizio in quel momento, quest’ultimo avrebbe fissato l’udienza di convalida per il giorno seguente, a seguito del giudizio per “direttissima”. L’uomo, ha continuato a mostrare un atteggiamento ostile anche nei confronti dei medici accorsi a valutare le sue condizioni.

Il Tribunale di Catania ha disposto la misura cautelare in carcere.