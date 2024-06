Catania, Trantino: “dipende da noi catanesi se vivere tra blatte e ratti”

Il sindaco Trantino si esprime, attraverso un videomessaggio, sulla questione della riduzione della quota di indifferenziata. Le sue parole

Secondo l’ordinanza del presidente della Regione, Renato Schifani, si avrà un temporanea riapertura dell’impianto per il Trattamento meccanico e biologico (Tmb) dei rifiuti indifferenziati della discarica di contrada Coda volpe di Lentini.

A riguardo si è espresso il sindaco di Catania, Enrico Trantino, attraverso un video Facebook pubblicato sul suo profilo. Trantino dichiara: “il rispetto delle regole non può passare attraverso le sole iniziative sanzionatorie, che non potranno mai essere sufficienti mettendo a confronto l’esiguità dei nostri operatori deputati al controllo, e la dimensione del fenomeno”.

E dopo la prescrizione che prevede la riduzione della quota di indifferenziata, prosegue: “Adesso la palla passa a noi: se non conferiremo regolarmente, le discariche non saranno in condizioni di ricevere più rifiuti”. Conclude il suo video messaggio con un appello a tutti i cittadini catanesi: “dipende da noi catanesi se vivere da uomini e tra uomini o tra blatte e ratti”.