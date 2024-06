Sicilia, tragico incidente tra auto e moto: muore un 44enne

Nella scorsa notte, un tragico incidente a seguito di uno scontro tra auto e moto è costato lo vita a un 44enne. Di seguito le dinamiche

Muore un uomo di 44 anni a seguito di uno scontro tra un’auto e una moto. L’incidente mortale è avvenuto nel centro di Gaggi, in provincia di Messina.

Lo scontro si è verificato la scorsa notte lungo via Regina Margherita all’incrocio con via Roma. Alla guida del moto vi era Rosario Cardillo, originario di Mascali. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe scontrato con un’auto che procedeva in direzione Graniti.

I soccorsi hanno immediatamente trasportato il 44enne presso l’ospedale di Taormina, dove poche ore è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Per quanto riguarda la conducente dell’auto, è stata operata d’urgenza per asportarle la milza.

Sul luogo del tragico incidente indagano i carabinieri del reparto Radiomobile di Taormina