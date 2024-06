Sicilia, prosegue la lotta contro i roghi boschivi: stanziati 2,5 milioni

Rinnovati gli accordi tra la regione Sicilia e i vigili del fuoco. Aggiunte nuove squadre operative. Di seguito i dettagli.

La Regione Sicilia ha rinnovato gli accordi con i vigili del fuoco per riuscire a contrastare gli incendi boschivi sull’Isola. Attraverso il nuovo finanziamento regionale saranno aggiunte nuove squadre antincendio. L’impegno finanziario per l’amministrazione è di 2,5 milioni di euro. Inoltre sono state estese le campagne antincendio dal 5 maggio al 31 ottobre

Il presidente Schifani, dichiara: “anche quest’anno abbiamo rinnovato l’accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per un’azione più forte e sinergica contro gli incendi boschivi. Sono state impegnate maggiori risorse che ci consentiranno di potenziare la presenza di personale e mezzi rendendola più capillare sul territorio, soprattutto nei luoghi più distanti dai distaccamenti“.

Fino al 2023 le aggiuntive impegnate erano 14, quest’anno diventano 19,per un totale di 116 persone. Tutte le unità, composte da cinque elementi ciascuna, saranno operative dalle 8 alle 20. Solo ad Ustica, Vulcano e Pantelleria, le squadre lavoreranno 24 ore su 24 (dal primo al 31 agosto).

Agli interventi da terra si aggiungono quelli per via aerea. Sono stati disposti ben dieci elicotteri leggeri noleggiati dalla Regione e uno in convenzione con l’Arma dei carabinieri. Inoltre, si avrà il supporto della flotta aerea nazionale: canadair ed elicotteri pesanti.

L’accordo mira a ridurre i danni al patrimonio naturale e ai beni, migliorare la sicurezza della comunità e potenziare le strutture di coordinamento coinvolte.