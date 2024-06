Rifiuti Sicilia, firmata ordinanza speciale: la soluzione di Schifani

Firmata l'ordinanza regionale per il trattamento dei rifiuti in Sicilia. Individuata una soluzione per riprendere la raccolta dei rifiuti.

“Individuata la soluzione per far ripartire la raccolta dei rifiuti nei circa duecento Comuni della Sicilia coinvolti dallo stop all’impianto Tmb di Lentini, nel Siracusano”, dichiara il presidente della Regione Sicilia Schifani.

La soluzione prevede l’utilizzo temporaneo (20 giorni) degli impianti presenti a Lentini in attesa che la Sicula Trasporti possa provvedere al conferimento dei rifiuti in depositi fuori regione.

Alla riunione a cui ha fatto seguito l’ordinanza hanno presenziato il capo dell’Ufficio legislativo e legale della Regione, Giovanni Bologna; i dirigenti generali dei dipartimenti regionali dell’Ambiente, Patrizia Valenti; dell’Acqua e dei rifiuti, Arturo Vallone; di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino; il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Salvatore Sammartano, e il dirigente del servizio “Autorizzazioni rifiuti” dell’assessorato, Francesco Arini; oltre ai gestori delle principali discariche della Sicilia (Enna, Gela, Motta Sant’Anastasia e Siculiana).

“In questo modo – conclude Schifani – evitiamo rischi per la salute pubblica, dovuti anche alle alte temperature degli ultimi giorni. Un provvedimento straordinario e provvisorio, supportato da pareri sanitari e ambientali, in attesa della conclusione del percorso che porterà alla riapertura dell’impianto di Lentini”.