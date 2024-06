Concorso notarile 2024: requisiti e come partecipare

Concorso notarile 2024: ecco di seguito tutte le informazioni necessarie per potersi candidare e partecipare al bando.

Concorso notarile 2024: il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo bando per la copertura di 400 posti di lavoro in tutta Italia. Ecco di seguito tutte le informazioni necessarie per potersi candidare.

Concorso notarile 2024: i requisiti

Per poter mandare la propria candidatura, gli aspiranti notai devono innanzitutto essere in possesso di alcuni requisiti, tra cui i seguenti:

essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea ed aver compiuto 21 anni ;

; essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate ;

; possesso della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente;

date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente; avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per 18 mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea.

per 18 mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. non essere stati dichiarati non idonei in 5 precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Concorso notarile 2024: come fare domanda

Per iscriversi al concorso è necessario inviare la propria candidatura in via telematica entro giorno 20 luglio 2024, tramite l’apposito form online, disponibile nel sito internet del Ministero della Giustizia.

Si ricorda che i candidati dovranno effettuare il versamento online di un unico pagamento di 117,13 euro; solo dopo aver pagato, infatti, sarà possibile portare a termine la procedura.

Le prove d’esame

I candidati al concorso notarile 2024 devono sostenere in tutto 6 prove, di cui 3 scritte e 3 orali. Quelle scritte riguardano un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. Una volta svolti gli scritti, passeranno agli orali le persone che hanno ottenuto un minimo di 35 punti.

Le prove orali verteranno sulle seguenti materie:

diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;

disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell’insieme delle prove scritte e orali, non meno di 210 punti su 300.