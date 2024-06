Concorso Inps 2024, assunzioni a tempo indeterminato: i requisiti

Concorso INPS 2024: indetto un bando per l'assunzione di professionisti con contratto a tempo indeterminato. Di seguito tutti i dettagli.

Concorso INPS 2024: Attualmente l’INPS è alla ricerca di nuovo personale di settore. Il bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato di sette professionisti statistico- attuariali di I livello. L’attuario è un professionista in matematica statistica che impiega conoscenze e strumenti analitici per determinare l’andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziare.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata entro il prossimo 17 luglio 2024. Per ulteriori informazioni sul bando visitare il sito web dell’Inps, nella sezioni “concorsi”.

Concorso INPS 2024: i requisiti

Tutti coloro che vorranno partecipare al nuovo concorso INPS 2024, dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione ai concorsi pubblici;

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Inoltre, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio;

laurea magistrale nelle classi Finanza (LM-16),

Scienze statistiche (LM-82),

Scienze statistiche ed attuariali (LM-83) ed equiparate;

iscrizione all’Albo degli Attuari (sezione A) o titolo.

Concorso INPS 2024: le prove scritte

Inoltre, oltre ai requisiti minimi, per l’assunzione sono state disposte delle prove che il candidato dovrà affrontare per poter accedere a uno dei sette posti disponibili, andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consistono e come sono strutturate.

La procedura di valutazione si divide in una prova scritta, una prova orale e una valutazione dei titoli, il tutto gestito dalla commissione esaminatrice.

La commissione dispone di 70 punti disposti così:

10 punti per i titoli;

30 per la prova scritta;

30 per la prova orale.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di problemi di calcolo tramite Excel e in una dissertazione scritta su:

Statistica descrittiva

Inferenza statistica

Matematica finanziaria

Tecnica delle assicurazioni sociali

Elementi di macroeconomia

Legislazione previdenziale

Per superare la prova bisogna ottenere una valutazione minima di 21 su 30.

Concorso INPS 2024: prova orale e graduatorie

La prova orale mira, invece, ad accertare la preparazione e la professionalità del candidati, con domande relative ai temi della prova scritta. Inoltre verranno poste al candidato domande in materia di orientamento del lavoro alle dipendenze amministrative.

In ultimo la valutazione dei titolo: in cui la commissione valuterà i titoli di studio universitari dei candidati e ne attribuiranno un punteggio.

Al termine delle prove d’esame, verrà pubblicata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo di ogni singolo candidato, fino a un totale di 70 punti.