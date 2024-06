Sicilia: “Gruppo De Martino” assume, le figure richieste

La nota società siciliana, operativa nelle principali città dell'isola, è alla ricerca di nuovi collaboratori a tempo indeterminato.

Gruppo Di Martino è un’azienda dinamica e in continua evoluzione internazionale, con un migliaio di collaboratori, 30 sedi e 15 società.

Il Gruppo ha una solida reputazione nel settore Logistica & Trasporti e negli ultimi anni ha ampliato la sua presenza nel settore Automotive distinguendosi come Leader, offre una vasta gamma di veicoli tradizionali ed elettrici.

La società, dunque, è alla ricerca di persone interessate ad acquisire le competenze necessarie a lavorare come Tecnico Meccanico e a costruire la propria carriera professionale per il ruolo richiesto.

Gruppo De Martino: le caratteristiche del corso

Manpower in partnership con Gruppo Di Martino-Comer Sud realizza un Progetto di ACADEMY completamente GRATUITO: i candidati che accederanno al corso avranno l’opportunità di apprendere i primi contenuti specialistici previsti per il ruolo di Tecnici Meccanici, prendendo parte ad un percorso formativo strutturato, erogato dai migliori e più esperti Tecnici di Officina di Comer Sud.

Il corso inizierà la terza settimana luglio, si articolerà in 80 ore di formazione tra lezioni teoriche e pratiche. La formazione sarà erogata in presenza oltre che presso le officine autorizzate del Gruppo.

Alla fine del percorso formativo, la società prevede assunzioni con contratto a tempo indeterminato in apprendistato presso le seguenti sedi siciliane: Misterbianco, Catania, Saponara (Me), Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Palermo.