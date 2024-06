Sicilia, aperta ai privati la sanità: missione di riduzione delle liste d’attesa

La regione apre ai privati della sanità, con l'obiettivo di snellire le liste d'attese. In corso di valurazione la collaborazione con Aiop.

L’assessorato guidato da Giovanna Volo, valuta l’offerta di privati per snellire e ridurre i tempi delle liste d’attesa, della sanità siciliana. In Sicilia sono pendenti circa 87 mila richieste di ricovero, sia per terapie che per interventi ed esami diagnostici. In alcuni casi l’attesa va avanti dal lontano 2020.

La giunta ha imposto ai nuovi manager di Asp e ospedali L’obiettivo di riportare il sistema alla normalità entro un anno.

La presidente dell’Aiop, Barbara Cittadini, ha offerto collaborazione delle 46 case di cura private.