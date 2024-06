Test di Medicina 2024, Sicilia tra le regioni con i punteggi più alti

Accademia dei Test ha analizzato i risultati del test di medicina, tra i risultati migliori emergono le università siciliane.

Da lunedì 10 giugno 2024 è possibile consultare il punteggio ottenuto durante il test di medicina, svolto lo scorso 28 maggio, presso la piattaforma Universitaly. Occorrerà inserire il codice univoco, che è stato abbinato ad ogni candidato. Per la graduatoria, però, si dovrà attendere la sessione in programma per il 30 luglio.

I punteggi anonimi conseguiti dagli studenti, sono stati analizzati da Accademia dei Test, ramo della startup EdTech Futura, specializzata nella preparazione ai test di ammissione università, di seguito ciò che ne è emerso.

Test di Medicina 2024, i punteggi

Il punteggio medio, secondo dati Mur, ottenuto da ben 62.279 aspiranti medici, è di 48 punti su 90 totali. Invece il punteggio massimo di 90 punti è stato ottenuto almeno da uno studente di ciascuna università italiana e dal 1,2% di tutti i partecipanti.

Test di medicina 2024, gli atenei migliori

Tra gli atenei italiani si sono distinti per gli ottimi risultati l’Università degli Studi di Palermo con una media di 52 punti, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con 51,9, l’Università degli Studi di Napoli Federico II con 51,8, l’Università degli Studi di Salerno con 50,1 e l’Università degli Studi di Catania con 49,8.

Test di Medicina 2024, gli atenei con punteggi più bassi

In coda alla classifica, troviamo, invece, gli atenei sardi, dove è stata registrata la media di punteggi più bassa: 41,4 punti per l’Università degli studi di Sassari e 43,1 per l’Università degli studi di Cagliari.

Test di Medicina 2024, le dichiarazioni da Accademia dei Test

I punteggi sono stati commentati da Andrea Chirolli, CEO di Accademia dei Test, che hanno preso in analisi i risultati.

“Abbiamo elaborato i punteggi dei singoli atenei creando una graduatoria nazionale temporanea e indicativa che possa permettere agli studenti di avere un’idea realistica di come è andato il loro test. Secondo le nostre analisi, il punteggio minimo per entrare a medicina è al momento sopra ai 55 punti – afferma Chirolli – ma migliaia di studenti sono separati da pochi decimi, quindi il nostro consiglio, a prescindere dal risultato ottenuto, è quello di continuare a perfezionare lo studio, esercitandosi anche con le simulazioni e i test pratici e di cercare di migliorare il proprio punteggio nella sessione di luglio”.