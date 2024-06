Maturità 2024, le tracce della seconda prova: da Platone a Maria Montessori

Sono uscite le tracce della seconda prova presenti in questa maturità 2024: da Platone per il Liceo Classico a Gadda per lo Scientifico

Oggi 526.317 maturandi affronteranno la seconda prova della maturità 2024, decisiva come il tema d’italiano e il colloquio orale, con un peso massimo di 20 punti. Gli esami coinvolgeranno 512.530 studenti interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi.

Liceo Classico

Secondo le prime indiscrezioni, al Liceo Classico, la versione di greco propone un testo di Platone tratto da “Minosse o della Legge”, un dialogo che esplora i rapporti tra legge, giustizia e politica.

Liceo delle Scienze Umane

Al Liceo delle Scienze Umane, la traccia verte su Maria Montessori e John Dewey, figure fondamentali per la pedagogia e l’educazione.

Liceo Scientifico

Al Liceo Scientifico, gli studenti affrontano due problemi e otto quesiti, con prove di geometria, equazioni e funzioni. Una citazione dello scrittore Carlo Emilio Gadda dai racconti de “L’Adalgisa. Disegni milanesi” è inclusa, descrivendo dettagliatamente le mattonelle di forma esagonale con le loro dimensioni e disposizione.

Liceo Linguistico

Per chi al Liceo Linguistico ha la prova di Spagnolo, la traccia è basata su un articolo del quotidiano spagnolo “El Diario” a firma Javier Zurro, giornalista specializzato in cinema.

Liceo Artistico

Al liceo artistico è uscita come seconda una citazione di Kandinsky e la realizzazione di un’opera (plastico-scultorea) simbolista.