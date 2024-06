Incidente nel Catanese: 17enne investito da un pirata della strada

Un nuovo incidente auto-moto nel Catanese: il 17enne ferito non è in condizioni gravi, si cerca, però, chi stesse guidando l’auto

Incidente a Santa Maria di Licodia, ferito un ragazzo investito da un pirata della strada.

Lo scontro ha visto protagonisti un’ auto e una moto, il 17enne che guidava quest’ultima è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave. A prevenire una possibile tragedia è stato il casco protettivo indossato dal ragazzo.

Il conducente dell’auto è però, scappato senza prestare soccorso al giovane ed è ricercato dai carabinieri, che stanno indagando per trovare il pirata della strada. Sul luogo è prontamente arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale per le cure necessarie.