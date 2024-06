Catania, scatta il divieto di balneazione: le aree interessate

La regione Sicilia, ha emanato un divieto di balneazione per diverse coste siciliane. Di seguito quelle relative a Catania e provincia.

Nella provincia di Catania, diversi tratti di costa sono stati interdetti alla balneazione per garantire la sicurezza pubblica e la protezione ambientale. Le autorità locali, in collaborazione con il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, hanno identificato le aree dove è vietato fare il bagno: per ragione legate ad inquinamento e sicurezza per i bagnanti.

La regione Sicilia ha pubblicato un documento relativo alla stagione balneare 2024. Si analizzeranno le spiagge relative al comune di Catania e alle sue province.

Di seguito le zone in cui è vietato tuffarsi per ragioni di inquinamento elevato:

Torrente Anguillara, Calatabiano

Fiume Alcantara sud,conf.Nord prov.Catania, Calatabiano

Torrente Anguillara, Mascali

Torrente Macchia, Mascali

Capomulini sbocco di via Gurne e inizio via Garitta-fine baia, Acireale

Acitrezza-imm.porto vecchio- via Marina, Acicastello

Lungomare Scardamiano, Acicastello

A questa lunga lista si aggiungono anche tutti quei tratti di costa in cui è stato apposto un divieto di balneazione relativo a problemi di sicurezza. Di seguito le zone interessate:

Il tratto di costa tra Hotel S.Tecla e il camping “La Timpa”, Acireale

Isola Lachea, Aci Castello

Tratto di mare che va dalla foce del torrente Pozzillo alla foce del Torrente Mangano, Acireale.

La regione Sicilia, tende a sottolineare che il divieto di balneazione si estende anche per seguenti località catanesi:

Porticciolo di Ognina, Catania

Porticciolo di S.G.Li Cuti, Catania

Specificando anche che il divieto di balneazione si estende anche alle oasi naturali: