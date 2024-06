Ritorna “Risuoni”, il più grande evento artistico in Sicilia

L'evento più atteso da tutti gli artisti siciliani sta per ritornare. Nuova location alle pendici dell'Etna. Di seguito tutte le informazioni

Anche quest’anno ritorna “Risuoni“, il rinomato evento musicale dedicato alle migliori band tributo. Ora alla sua undicesima edizione, gli organizzatori l’hanno ampliato introducendo nuove categorie, trasformandolo in un vero e proprio concorso artistico. L’evento quest’anno si è notevolmente ampliato, in totale: 11 serate di spettacolo, con la partecipazione di 54 tribute band, la presentazione di 24 nuovi brani musicali, la collaborazione di 24 scuole di danza, l’apporto di 10 comici, la presenza di 8 stilisti e l’intervento di 6 dj.

Giovanni Di Prima, produttore e direttore artistico, dichiara: “l’evento è un “laboratorio on stage” per sperimentare e sviluppare nuove idee, ma anche opportunità, offrendo occasioni di incontro e di confronto ad artisti e operatori del settore. Nel contempo puntiamo a promuovere e valorizzare le capacità artistiche e far crescere il turismo musicale. ‘Risuoni’ ha ormai varcato i confini regionali e quest’anno le iscrizioni sono arrivate anche da altre regioni italiane”.

L’atteso concorso, presentato da Claudia D’Amico, si terrà nel mese di luglio dal 18 al 28 luglio 2024. A far da cornice l’Arena Caudullo a Belpasso.

La valutazione degli artisti sarà affidata a due giurie: una composta da esperti critici e un’altra da esperti del settore, cui si aggiungerà il voto popolare. Quest’ultimo sarà espresso sia dal pubblico presente agli eventi sia da chi seguirà le dirette radiofoniche e in streaming su Facebook. L’introduzione del voto online rappresenta una delle principali novità di quest’anno.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Per quanto concerne i premi i palio: i primi tre classificati nella categoria “Tribute band” riceveranno premi in denaro. Per tutti gli altri è prevista la promozione attraverso radio, televisione e piattaforme social, oltre alla possibilità di essere considerati per le produzioni artistiche di “Primamusica”.