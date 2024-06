“Festa della Musica” in aeroporto: il programma delle esibizioni a Fontanarossa

La musica classica allieterà i passeggeri dell'aeroporto di Catania nelle sale di arrivo e di partenza. Di seguito il programma.

Chi partirà da o chi atterrerà all’Aeroporto Fontanarossa di Catania nella giornata di venerdì 21 giugno potrà assistere ad una serie di concerti organizzati nell’ambito della Festa della Musica, insieme alla collaborazione di ENAC e Assoaeroporti. La Festa della Musica è un’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dalla Siae, in collaborazione con molti altri enti e associazioni culturali, che già da un po’ coinvolge artisti italiani affermati, ma anche studenti liceali, come avvenne nell’evento del 2018, sempre nell’aeroporto catanese.

Il programma delle esibizioni dell’edizione 2024 è ricco e ad esibirsi saranno tanti talentuosi artisti della musica classica, a partire dal CALAMUS CLARINET ENSEMBLE, composto da Carmelo Dell’Acqua, Michela Duca, Nicolò Impallomeni, Giovanni Rabbito, Marco Privitera, Francesco Scacco, Ignazio Poidomani, Luisa Cariola, Aurelio D’Arrò, Irene Leonardi, Salvatore Licata, Valentina Monaco, Lorenzo Emmolo.

Il programma prevede anche le seguenti esibizioni:

