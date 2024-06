ERSU- Online bando per borse di studio e posti letto 2024/2025

Online il bando ERSU per borse di studio e posti letto relativo all'anno 2024/2025: ecco tutte le informazioni più importanti da sapere.

Ersu bando borse di studio: È stato pubblicato online il nuovo Bando di concorso ERSU Catania relativo all’Anno Accademico 2024/2025 per l’attribuzione di borse di studio e di altri contributi economici e servizi. L’Ersu informa tutti i suoi studenti che il bando è direttamente consultabile sul sito sul sito ufficiale “ERSU Catania”

Ersu bando borse di studio: scadenze

Le richieste per la presentazione della domanda ERSU borse di studio, altri contributi economici potranno essere inviate dalle ore 09:00 del 18 giugno e fino al 10 agosto 2024 alle ore 14:00.

Ulteriori date da segnare sul calendario sono:

dal 7 settembre 09:00 al 17 settembre 14:00 sarà il periodo di presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso

entro il 25 settembre vi sarà la pubblicazione graduatorie primo anno e anni successivi al primo "Servizi abitativi"

entro il 31 settembre la pubblicazione graduatorie primo anno e anni successivi al primo "Borse di studio"

Gli scorrimenti, per accedere al servizio ERSU borse di studio e servizi abitativi, avverranno fino al 21 aprile 2025 per gli anni successivi al primo e fino al 15 dicembre 2025 per i primi anni.

ERSU bando borse di di studio: come fare domanda

L’ERSU ricorda che per accedere alla compilazione della domanda on-line è necessario collegarsi al sito dell’Ente e accedere all’area riservata studenti. Successivamente potrà essere seguita la procedura indicata all’articolo 3 del band. L’Ente per il diritto allo studio raccomanda agli studenti di prendere attenta visione del bando suindicato prima di procedere alla compilazione della domanda. Per eventuali problemi l‘assistenza tecnica ERSU sarà disponibile fino alle ore 13:00 del 10 Agosto 2024.

ERSU bando borse di studio: servizio part-time

Durante l’anno accademico 2024/25, l’Ente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria degli studenti “Idonei”, assegnando borse di studio per lavori part-time presso gli uffici dell’ERSU di Catania. Questi incarichi part-time avranno una durata massima di 150 ore e saranno destinati agli studenti dell’ultimo anno di corso. Nel caso in cui la graduatoria degli assegnatari di borse di studio venga scorsa, agli studenti che hanno già svolto il lavoro part-time verrà corrisposta solo la differenza tra l’importo della borsa di studio e il compenso ricevuto per il lavoro part-time.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando ERSU.